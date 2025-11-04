Lamezia, Cgil Area Vasta e Filcams: la paura non deve vincere

l’allarme

LAMEZIA TERME La CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo e la Filcams CGIL esprimono piena e concreta solidarietà alle attività commerciali colpite dalle recenti intimidazioni e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, dietro ogni saracinesca, vivono oggi un clima di paura e incertezza. «Siamo al fianco di chi ha il coraggio di denunciare e di chi si affida alle reti antiracket e di solidarietà – aggiungono – a partire dalle associazioni e dalle istituzioni che ogni giorno difendono il diritto alla legalità e alla libertà economica. Denunciare è un atto di dignità civile e di amore verso la propria comunità: per questo chi denuncia non deve mai essere lasciato solo». Difendere la legalità, ribadisce il sindacato, «significa difendere il lavoro. Il racket, le intimidazioni e la violenza mafiosa non colpiscono solo le imprese, ma l’intera società: si ripercuotono sui salari, sull’occupazione, sulla qualità della vita. Ogni bomba che esplode è una minaccia contro la libertà del lavoro e contro la possibilità stessa di costruire futuro». «La lotta per la legalità riguarda tutti – proseguono – perché tutti paghiamo il prezzo dell’illegalità con meno servizi, meno sicurezza e meno diritti». La CGIL Area Vasta e la Filcams CGIL chiedono alle istituzioni regionali, prefettizie e comunali «di avviare percorsi condivisi di legalità che non si limitino all’emergenza, ma rafforzino la prevenzione, la protezione delle vittime e il sostegno concreto a chi sceglie di stare dalla parte giusta». «Chiediamo inoltre alle associazioni datoriali – conclude la nota di CGIL Area Vasta e la Filcams CGIL – di promuovere iniziative comuni per la costruzione di un patto territoriale per la legalità e il lavoro pulito, perché un’economia libera dalle mafie è la condizione essenziale per un lavoro dignitoso, sicuro e stabile». «La paura non deve vincere. La Calabria ha bisogno di coraggio, giustizia e lavoro».