Operazione “Omero”, sei arresti per traffico di droga

il blitz

TRAPANI Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Sei gli arresti disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo ed eseguiti dai carabinieri di Marsala, su provvedimento firmato dal gip del capoluogo. L’operazione, denominata “Omero”, iniziata alle prime ore della mattinata, è stata realizzata con l’impiego di oltre 30 militari del Comando Compagnia di Marsala e personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia. A carico di tutti gli indagati sono state effettuate, con il supporto dell’unità cinofila di Palermo, perquisizioni personali e domiciliari volte alla ricerca di armi, droga, denaro e documenti. L’indagine ha consentito di documentare le fasi di riorganizzazione del gruppo criminale, già parzialmente smantellato durante il blitz “Virgilio” coordinato dalla procura della Repubblica di Marsala, che, con l’intervento di nuovi affiliati, era tornato a gestire l’attività di spaccio nel popolare quartiere marsalese di Sappusi. Fatta luce sulle attività di approvvigionamento e commercializzazione di crack e cocaina, nonché sul sistema di recupero credito incentrato su vere e proprie estorsioni ai danni di alcuni pusher dell’organizzazione costretti a dare in pegno la carta prepagata del reddito di cittadinanza a garanzia dei debiti. Durante le attività investigative sono state arrestate due persone e segnalate alla prefettura decine di persone quali assuntori di droga, con il sequestro di 500 grammi di cocaina e crack.

