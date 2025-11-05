Grida “Allahu Akbar” e investe diverse persone

tentato omicidio

BORDEAUX Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. Lo ha reso noto la procura. È stata aperta un’inchiesta per “tentato omicidio”. «Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d’Oléron e Saint-Pierre d’Oléron», ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. Al momento dell’arresto, il sospettato ha gridato “Allahu Akbar” (Dio è grande), ha dichiarato il magistrato.



L’attacco è avvenuto stamattina, intorno alle 8:45, su una strada situata tra due villaggi dell’isola di Oléron, Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron. Secondo la procura di La Rochelle, dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali – riportano i media francesi – in modo grave. La gendarmeria segnala cinque feriti, tre dei quali gravi, tra i 22 e 67 anni residenti a Saint-Pierre-d’Oléron e Dolus-d’Oléron. Alcune delle vittime sono state trasportate in elicottero all’Ospedale Universitario di Poitiers. L’uomo al volante è stato fermato dalla polizia pochi minuti dopo l’incidente mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. Nella sua auto sono state trovate delle bombole di gas, che, secondo prime informazioni, hanno preso fuoco solo parzialmente.

