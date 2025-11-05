Skip to main content

05/11/2025
Scontri Brescia-Cosenza, 50 ultras davanti al gup in abbreviato

I fatti erano avvenuti dentro e fuori lo stadio il primo giugno 2023

Pubblicato il: 05/11/2025 – 19:23
BRESCIA Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice i due ultrà dell’Union Brescia arrestati dopo gli scontri di domenica scorsa, avvenuti prima della partita di Serie C tra Triestina e Brescia. Il giudice si è riservato sulla convalida dei fermi. I due tifosi, Andrea Loda, 27 anni, considerato il nuovo punto di riferimento della Curva Nord, e Riccardo Moreni, 47 anni, restano per ora agli arresti domiciliari in attesa della decisione. Intanto, domani a Brescia, è atteso un altro capitolo giudiziario legato al tifo biancazzurro: circa cinquanta ultras compariranno davanti al gup per il processo con rito abbreviato sugli scontri avvenuti dentro e fuori lo stadio il 1° giugno 2023, in occasione del match Brescia-Cosenza.

