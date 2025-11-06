«Entro fine anno confido nella fine del commissariamento. E subito in Consiglio la norma sulla Giunta a 9»

ai piani alti della cittadella

CATANZARO «Purtroppo i tempi non sono quelli dei ministri o del presidente della Regione, ma sono quelli dei tecnici che stanno valutando il piano di rientro. Credo comunque che per fine anno si possa uscire dal commissariamento. Nel decreto di nomina a commissario, infatti in genere è sempre scritto che il commissario relaziona annualmente: io invece ho fatto scrivere che il commissario relaziona dopo due mesi, perché la prossima relazione che mando al governo vorrei fosse quella della definitiva uscita dal commissariamento. Non basta, perché l’obiettivo che io mi dò per questa legislatura, anzi, per i primi anni di questa legislatura è quello di uscire dal piano di rientro, perché è l’altra camicia di forza dalla quale dobbiamo liberare la sanità calabrese». Lo ha detto il presidente della Regione Calabra, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti oggi alla prima riunione della Giunta, con rifermento alla tempistica per l’uscita della sanità calabrese dal commissariamento.

La Giunta di oggi e di ieri…

Ecco le impressioni di Occhiuto su questa prima Giunta: «Conosco bene questa attività, che ho già svolto negli ultimi quattro anni. Ho al mio fianco assessori di cui ho grande fiducia: alcuni li conosco anche nella loro qualità di assessori, perché hanno già ricoperto questo ruolo nella scorsa legislatura. Anche loro conoscono bene la macchina amministrativa, e credo che questo sarà un vantaggio importante. Di solito – ha detto ancora – quando una Giunta si insedia, i primi mesi servono per la ricognizione e la conoscenza delle strutture. In questo caso, invece, poter contare su esperienze già consolidate e su competenze di valore rappresenta un grande punto di forza». Occhiuto ha voluto soffermarsi anche sul profilo dei nuovi membri della Giunta: «Il vicepresidente Filippo Mancuso è un ottimo amministratore, già presidente del Consiglio regionale; Antonio Montuoro ha svolto un’eccellente attività in Consiglio; Pasqualina Straface si è molto impegnata negli ultimi quattro anni, dimostrando grandi capacità amministrative; Eulalia Micheli si occuperà di istruzione, in continuità con l’ottimo lavoro svolto da Giusi Princi, che ringrazio per i risultati raggiunti nel settore scolastico». «Desidero inoltre ringraziare chi non fa più parte della Giunta: Filippo Pietropaolo, Rosario Varì, ottimo assessore allo Sviluppo economico, Caterina Capponi e Maria Stefania Caracciolo. Hanno servito l’amministrazione con onore e impegno, e a loro va il mio sincero ringraziamento», ha detto ancora il presidente della Regione.

Bilancio e Cultura nella prima Giunta

Occhiuto ha poi illustrato i provvedimenti che saranno approvati nella prima giunta: «I documenti di bilancio con l’approvazione del Consolidato, poi dovremo fare l’assestamento, poi il bilancio di previsione. Nelle prossime giunte andremo molto veloci in questa direzione, perché non siamo mai andati in esercizio provvisorio, e non lo faremo nemmeno quest’anno nonostante i ritardi della proclamazione. Vorrei ricordare che nelle Marche hanno proclamato tutti gli eletti la settimana dopo, qui hanno proclamato gli eletti 23-24 giorni dopo, però anche nel 2021 fu così e non andammo in esercizio provvisorio e avevamo anche meno esperienza. Oggi – ha rilevato il presidente della Regione – abbiamo più esperienza, quindi sono molto fiducioso su questo. E poi costituiremo questa cabina di regia per le politiche culturali: ho voluto mantenere personalmente la delega alla cultura, e vorrei che questa cabina di regia fosse composta da intellettuali calabresi, anche con sensibilità molto diverse dalla mia, ma capaci di produrre idee, e anche un piano per la valorizzazione della cultura calabrese, che è molto apprezzata eh fuori dalla Calabria».

I rapporti con il Consiglio regionale

Martedì prima seduta del Consiglio regionale: «Io – ha proseguito Occhiuto – ho avuto sempre un buon rapporto con il Consiglio regionale, e questo, in verità, anche per merito di Filippo Mancuso che ha svolto questa funzione sempre in una logica di lealtà e collaborazione istituzionale con il governo regionale: per per questo è il mio vicepresidente in Giunta regionale. La Lega è rappresentata soltanto con un assessore, quando poi saremo nella condizione di nominare gli altri due assessori, è evidente che uno sarà proposto dalla Lega, l’altro sarà proposto da Noi Moderati. Per questo porteremo la modifica dello Statuto in prima lettura già prima dell’istituzione delle commissioni, quindi già nel mese di novembre». (a. cant.)

