Inchiesta Cuffaro, la Dussmann «si dissocia in maniera energica dai fatti riportati»

La nota

Riceviamo e pubblichiamo una nota della “Dussmann srl”, società che compare tra quelle citate nell’ultima inchiesta della Procura di Palermo incentrata sulla figura di Cuffaro e alcuni appalti e subappalti nella sanità siciliana e che ha visto anche il coinvolgimento dell’ex deputato calabrese, Ferdinando Aiello. «Relativamente alle notizie di stampa, Dussmann si dissocia in maniera energica dai fatti riportati e assicura alle autorità competenti la massima collaborazione nelle indagini. Riteniamo, inoltre, opportuno fornire alcune precisazioni. A Dussmann non è stato notificato alcun atto inerente alle indagini in corso. Dussmann adotta da sempre rigidi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità alle normative vigenti, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di Compliance & Integrity. Dussmann ribadisce la propria assoluta estraneità a qualsiasi condotta illecita e la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine. Dussmann continuerà a operare con la consueta correttezza e professionalità, confermando il proprio impegno a mantenere i più alti standard di legalità e integrità nella gestione di tutti i rapporti con enti pubblici e privati».