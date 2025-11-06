Sanità, il 10% dei calabresi rinuncia a curarsi. Tra le cause le lunghe liste d’attesa

i dati dell’istat

Quasi un italiano su dieci rinuncia a curarsi. È l’allarme emerso dai dati Istat durante le audizioni per la Manovra. L’Istituto rivela come il 9,9% degli italiani nel 2024 ha deciso di non ricorrere alle prestazioni sanitarie necessarie, un dato in aumento rispetto al 7% dell’anno precedente. A certificarlo è stato il presidente Inps Francesco Maria Chelli che ha spiegato come i motivi principali siano le lunghe liste d’attesa, insieme alla scomodità delle strutture sanitarie e alle difficoltà economiche.

In Calabria il 10%

Circa il 6,8% rinuncia proprio a causa delle lunghe liste d’attesa, con una percentuale ancora più altra tra gli over 45 e over 65. A livello geografico, il Nord Italia di ferma al 9,2% delle persone che rinunciano alla cura, mentre sale al 10,7% nel Centro e al 10,3% nel Sud. A guidare la classifica delle regioni è la Sardegna con il 17,2%, mentre ultima è la provincia autonoma di Bolzano con il 5,3%. Balzo in avanti della Calabria, che rispetto al 7% del 2023 passa al 10%, aumentando di tre punti percentuali. Sono più le donne quelle che rinunciano a curarsi: anche in questo caso il dato calabrese è in crescita del 3,7% stanziandosi al 12,7% (rispetto alla media nazionale dell’11,4%), mentre la percentuale di uomini che rinuncia alle prestazioni sanitarie si ferma al 7,2.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato