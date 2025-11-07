Cissè di nuovo in Azzurro: il talento del Catanzaro convocato nell’Under 21

la rivelazione

CATANZARO La crescita di Alphadjo Cissè non passa inosservata. L’attaccante 18enne del Catanzaro, una delle rivelazioni più brillanti di questo avvio di stagione, è stato nuovamente convocato da Silvio Baldini nella Nazionale Under 21 per le due delicate trasferte che chiuderanno il 2025 degli Azzurrini. Per Cissè si tratta di una conferma: il ct lo aveva già chiamato lo scorso ottobre e il giovane attaccante ha continuato a convincere grazie a prestazioni mature, colpi d’alta scuola e un impatto decisivo nel gioco dei giallorossi.

Un premio al ragazzo, ma anche al Catanzaro, che sta puntando forte su di lui: arrivato in estate in prestito dal Verona, Cissè si è inserito con personalità, diventando presto un punto di riferimento nella manovra offensiva. L’ambiente lo ha accolto, il tecnico lo sta valorizzando e il campo sta restituendo prestazioni e numeri che hanno acceso l’interesse nazionale.

Ora lo attende una doppia sfida che può pesare molto nella corsa alla qualificazione alla Fase Finale dell’Europeo 2027. Venerdì 14 novembre, alla “Pogon Arena” di Stettino, l’Italia affronterà la Polonia, appaiata in testa al Gruppo E (ore 16.00, diretta Rai 2). Quattro giorni dopo, al “City Stadium” di Niksic (ore 18.30, Rai 2), sarà il momento del retour match contro il Montenegro, già battuto 2-1 all’esordio a La Spezia.

Due le novità assolute nel gruppo: il centravanti dell’Atalanta Under 23 Dominic Vavassori e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani. Torna invece Pietro Comuzzo, superato il problema fisico che lo aveva costretto a saltare l’ultimo raduno.

Gli Azzurrini si ritroveranno da domenica sera al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

I convocati

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone). Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari). Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma). Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).

Foto Us Catanzaro

