Nuovo reparto di Dialisi all’Ospedale di Crotone: avviata la procedura

il progetto

CROTONE L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha approvato la manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di proposte di finanza di progetto a iniziativa privata per la progettazione, realizzazione e gestione di una nuova Unità Operativa di Dialisi presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di ammodernare e potenziare il servizio dialitico del presidio ospedaliero, in risposta all’aumento del fabbisogno di prestazioni e alla necessità di adeguamento agli standard più recenti in materia di sicurezza, comfort e sostenibilità. Il nuovo reparto sarà progettato secondo criteri di efficienza energetica, innovazione tecnologica e qualità assistenziale, con dotazioni sanitarie di ultima generazione.

La procedura si inquadra nel modello di partenariato pubblico-privato (PPP), attraverso il quale l’Asp intende promuovere forme di collaborazione capaci di coniugare l’interesse pubblico con l’efficienza gestionale e la sostenibilità economica.

«Si tratta di un passo importante verso il miglioramento strutturale e organizzativo dell’Ospedale San Giovanni di Dio – ha dichiarato il Commissario Straordinario Monica Calamai – Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio di dialisi moderno, sicuro e adeguato ai più elevati standard di cura, rafforzando al contempo la rete ospedaliera provinciale. In questo percorso, il confronto con l’ANED – Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, che rappresenta in modo autorevole le istanze dei pazienti, costituisce per noi un riferimento prezioso: la collaborazione con l’Associazione contribuisce a orientare le scelte dell’Azienda verso una sempre maggiore qualità e umanizzazione dell’assistenza».

L’Asp di Crotone, attraverso la direzione strategica, tiene in grande considerazione il contributo dell’Aned – rappresentata in Calabria dal delegato regionale Roberto Costanzo e, per il territorio di Crotone, dal referente Vincenzo Colacchio – con la quale è stato avviato un percorso di dialogo costante e di condivisione progettuale. Una sinergia che la Direzione riconosce come elemento di valore aggiunto, volto a migliorare la qualità complessiva dei servizi dialitici e la presa in carico dei pazienti nefropatici.

L’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda e sul portale Anac, a garanzia della massima trasparenza e par condicio tra gli operatori economici interessati.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato