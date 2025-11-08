Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:05
Cosenza travolgente: 4-1 al Casarano, show rossoblù al “Marulla”

Autogol di D’Alena ad aprire le danze, poi Ricciardi, Cannavò e Achour firmano il poker. Inutile la rete di Chiricò per gli ospiti

Pubblicato il: 08/11/2025 – 19:57
Cosenza travolgente: 4-1 al Casarano, show rossoblù al “Marulla”

COSENZA Il Cosenza torna a sorridere nel deserto del “San Vito-Marulla” (per la protesta contro il club della tifoseria che va avanti), superando il Casarano con un convincente 4-1 al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. La squadra di Buscè impone ritmo, idee e qualità, chiudendo il match con quattro marcatori diversi e regalando ai tifosi una prova di forza che profuma di maturità. La gara si apre subito con il Cosenza padrone del campo. Dopo appena due minuti Ricciardi prova a sbloccare il risultato con una conclusione dalla distanza, ma Bacchin risponde presente. Il portiere ospite si ripete poco dopo, negando il vantaggio ancora a Ricciardi, che al 35’ colpisce anche un palo clamoroso su assist di Garritano. Il gol, però, è nell’aria e arriva al 45’, quando Florenzi pennella un cross velenoso dalla sinistra che trova la sfortunata deviazione di D’Alena nella propria porta: 1-0 Cosenza e stadio in festa. Nella ripresa, i rossoblù partono con la stessa intensità. Al 50’, ancora Ricciardi trova finalmente il gol personale: piazzato preciso all’angolino e 2-0. Il Casarano prova a reagire e, dopo un momento di tensione per un rigore chiesto invano, riapre la gara al 63’ con una perla di Chiricò, che insacca sotto la traversa e accorcia le distanze. Buscè non perde tempo e ridisegna la squadra: dentro Achour, Cannavò, Contiliano e Dalle Mura, mosse che si rivelano decisive. Al 74’ entra proprio Cannavò, che poco più tardi, all’87’, trova il gol del 3-1 dopo un’azione corale da manuale. Nel recupero, a calare il sipario ci pensa Achour, autore di una splendida conclusione al 91’ per il 4-1 finale, che fa esplodere il “Marulla”. Ottima la prova di Ricciardi, uomo ovunque sulla trequarti, e di Florenzi, protagonista sia in fase di spinta che nell’azione del vantaggio. Solido anche Vettorel, decisivo nel primo tempo su Chiricò. (redazione@corrierecal.it)

