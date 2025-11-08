Skip to main content

Orbán “graziato” da Trump: stop a sanzioni su gas e petrolio russo

Almeno per un anno

Pubblicato il: 08/11/2025 – 7:33
Gli Stati Uniti hanno concesso all’Ungheria un anno di esenzione dalle sanzioni americane sull’importazione di petrolio e di gas dalla Russia. Lo ha reso noto la Casa Bianca dopo l’incontro a Washington tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro ungherese Viktor Orban. In cambio l’Ungheria si è impegnata ad acquistare 600 milioni di dollari di gas naturale liquefatto americano.

