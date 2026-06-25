Pesca, Nesci: «Dal governo attenzione concreta, in Calabria istituzioni unite per difendere il settore»

filiera strategica

VILLA SAN GIOVANNI «Il Governo guidato da Giorgia Meloni continua a dimostrare con i fatti la massima attenzione nei confronti del comparto della pesca, un settore strategico per l’economia, l’occupazione e l’identità delle nostre comunità costiere”. È quanto affermato a Villa San Giovanni da Denis Nesci, europarlamentare di Fratelli d’Italia, in un incontro pubblico con gli operatori del comparto. “Dopo il costante impegno del ministro Francesco Lollobrigida, oggi abbiamo registrato anche la preziosa presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra, che ha voluto essere presente a questo importante momento di confronto e ascolto con gli operatori del settore. Un incontro utile per raccogliere direttamente le istanze dei pescatori, comprendere le criticità che quotidianamente affrontano e individuare le soluzioni più efficaci”.

“Desidero inoltre rivolgere – ha aggiunto Nesci – un ringraziamento all’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Gianluca Gallo, per il lavoro che sta portando avanti a sostegno del comparto e per aver contribuito a creare un momento di confronto istituzionale tra Governo, Regione e operatori. La collaborazione tra i diversi livelli istituzionali è fondamentale per dare risposte concrete a un settore che rappresenta una risorsa strategica per la Calabria. La presenza del Sottosegretario La Pietra ha rappresentato inoltre un segnale concreto di vicinanza ai territori e testimonia una particolare attenzione nei confronti della Calabria: “Il Governo Meloni – ha concluso Nesci – in questi anni ha lavorato con determinazione sia in Europa sia in Italia per difendere gli interessi del comparto ittico, contrastando impostazioni ideologiche che troppo spesso hanno penalizzato il Mediterraneo. Come europarlamentare continuerò a portare nelle istituzioni europee la voce dei nostri pescatori, affinché le decisioni future siano sempre più basate su dati scientifici aggiornati, sul dialogo con il settore e sulla necessità di garantire un futuro sostenibile alle imprese della pesca”.