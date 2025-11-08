Sequestrati oltre 10 quintali di prodotti caseari a Mormanno: denunciato il titolare di una azienda

L’attività

I militari del Nucleo Carabinieri “Parco” di Mormanno hanno nei giorni scorsi sottoposto a controllo una azienda agricola nel comune di Mormanno, al fine di accertare la corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura e alla tracciabilità dei prodotti alimentari e svolgere verifiche in maniera igienico sanitaria. Durante il controllo, effettuato insieme ai dirigenti veterinari dell’Asp di Cosenza, sono state evidenziate irregolarità igienico-sanitarie e amministrative quali la conservazione di alimenti in ambienti non idonei, la presenza di prodotti privi di etichettatura o con etichette non tracciabili riferite ad aziende inesistenti, nonché di formaggi acquistati presso la grande distribuzione e rivenduti come propri; la stagionatura di detti formaggi avveniva su scaffalatura in legno all’interno di locali insalubri. Inoltre da accertamenti successivi è emerso anche che l’attività, pubblicizzata sui social, non risulta iscritta in alcuna banca dati ufficiale. In virtù di quanto riscontrato il titolare dell’azienda è stato deferito all’autorità giudiziaria per frode nell’esercizio del commercio, vendita di prodotti con segni mendaci e contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi. La irrogazione dei provvedimenti e sanzioni di natura amministrativa saranno da determinarsi a cura della Autorità Amministrativa. L’attività posta in essere dai Carabinieri Forestale, rientra in una serie di iniziative volte a verificare il rispetto della normativa agroalimentare, nell’ottica anche di una maggiore sensibilizzazione per il consumatore finale sull’origine dei prodotti alimentari ed ha determinato il sequestro amministrativo di 1.160 kg di formaggi, 96 di salumi e 74 di spezie varie. (redazione@corrierecal.it)

