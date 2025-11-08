Taurianova, Roy Biasi nel mirino dopo l’annuncio della ricandidatura: «Attentato alla mia tranquillità»

La denuncia sui social

«Nel video che mostro in pubblico per la prima volta, si vede il nuovo attentato notturno alla mia tranquillità e a quella della mia famiglia. Ho provveduto a sporgere una nuova denuncia e le forze dell’ordine oltre a garantirmi il loro sostegno stanno valutando ogni possibile indizio per assicurare alla giustizia gli autori di queste vere e proprie intimidazioni». La denuncia affidata ai social è di Roy Biasi, sindaco di Taurianova. Con tanto di video pubblicato sul proprio profilo Facebook che immortala un uomo (forse un giovane) davanti all’ingresso della sua abitazione.

«È ormai evidente che siamo davanti ad una sfacciata escalation, anche dal valore altamente simbolico e non solo, che ci fa tornare ad un passato oramai dimenticato. A questo punto, all’opinione pubblica si impongono una serie di domande: chi sono questi vigliacchi/zombie delle tenebre?», si chiede il primo cittadino di Taurianova. E ancora: «Chi si prende la briga di fare queste losche azioni, lo fa autonomamente o si muove per un disegno deciso da altri? A che scopo si impegnano in queste ripetute intimidazioni con il rischio molto concreto di essere scoperti?».

«Io a questi quesiti ne aggiungo un altro personale, visto che tutto ha avuto inizio dopo l’annuncio dell’intenzione di ricandidarmi alla guida di Taurianova: intendono colpire il sindaco come istituzione oppure intendono colpire la persona Roy Biasi, futuro candidato a sindaco, per sperare di farlo desistere da tale intento?», chiosa.

