Ultimo aggiornamento alle 19:15
l’annuncio

Trapianti, Loizzo: «Presentato un emendamento per mettere in contatto donatore e richiedente»

L’annuncio della parlamentare della Lega, in un video insieme ad un «amico che oggi festeggia i 20 anni di trapianto cardiaco»

Pubblicato il: 08/11/2025 – 16:10
CATANZARO «Sono insieme al mio amico, Antonio De Carlo, per festeggiare i 20 anni dal suo trapianto cardiaco», inizia così il video pubblicato sui social dalla parlamentare della Lega, Simona Loizzo. Il Carroccio ha presentato un emendamento al Dl prestazione sanitarie per mettere in contatto donatore e ricevente. «Ringrazio Simona e sono entusiasta del progetto di legge, avevo 24 anni quando ho ricevuto il trapianto di cuore e so che a donarlo è stato un ragazzo croato che ho sempre sperato di poter ringraziare portando un fiore sulla sua tomba. Preso potrò farlo», confessa de Carlo. (redazione@corrierecal.it)


