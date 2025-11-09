Elicotteri e pattuglie a Lamezia, anche oggi controlli a tappeto dei carabinieri dopo le intimidazioni

attenzione massima

LAMEZIA TERME Dopo gli ultimi attentati ai danni di tre esercizi commerciali in città, anche oggi prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri di Lamezia Terme. Pattuglie a presidiate il territorio e impiego di un elicottero in pieno centro. Controlli attivati anche in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Castrese De Rosa, proprio a seguito della recrudescenza criminale che nelle ultime settimane ha interessato il territorio cittadino. Tanto che venerdì prossimo è stato convocato un Consiglio comunale aperto relativo alla ripresa del fenomeno delle estensioni che preoccupano e non poco il tessuto economico locale.

