Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

attenzione massima

Elicotteri e pattuglie a Lamezia, anche oggi controlli a tappeto dei carabinieri dopo le intimidazioni

Dopo gli attentati a tre attività commerciali, continua l’azione di contrasto al crimine. Venerdì Consiglio comunale aperto sulla recrudescenza criminale

Pubblicato il: 09/11/2025 – 15:21
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Elicotteri e pattuglie a Lamezia, anche oggi controlli a tappeto dei carabinieri dopo le intimidazioni

LAMEZIA TERME Dopo gli ultimi attentati ai danni di tre esercizi commerciali in città, anche oggi prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri di Lamezia Terme. Pattuglie a presidiate il territorio e impiego di un elicottero in pieno centro. Controlli attivati anche in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Castrese De Rosa, proprio a seguito della recrudescenza criminale che nelle ultime settimane ha interessato il territorio cittadino. Tanto che venerdì prossimo è stato convocato un Consiglio comunale aperto relativo alla ripresa del fenomeno delle estensioni che preoccupano e non poco il tessuto economico locale.

Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attentati lamezia terme
controlli a tappetto lamezia
controlli lamezia terme
Importanti
intimidazioni lamezia terme
Categorie collegate
Catanzaro e provincia
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x