Elicotteri e pattuglie a Lamezia, anche oggi controlli a tappeto dei carabinieri dopo le intimidazioni
Dopo gli attentati a tre attività commerciali, continua l’azione di contrasto al crimine. Venerdì Consiglio comunale aperto sulla recrudescenza criminale
LAMEZIA TERME Dopo gli ultimi attentati ai danni di tre esercizi commerciali in città, anche oggi prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri di Lamezia Terme. Pattuglie a presidiate il territorio e impiego di un elicottero in pieno centro. Controlli attivati anche in seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Castrese De Rosa, proprio a seguito della recrudescenza criminale che nelle ultime settimane ha interessato il territorio cittadino. Tanto che venerdì prossimo è stato convocato un Consiglio comunale aperto relativo alla ripresa del fenomeno delle estensioni che preoccupano e non poco il tessuto economico locale.
