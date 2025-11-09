Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:21
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’evento di forza italia

Occhiuto domani a Napoli: «Vi spiego chi sono i 5 Stelle e come si battono»

Il governatore calabrese oltre a raccontare la sua esperienza di governo, illustrerà le strategie per contrastare i populismi e promuovere uno sviluppo reale del Sud

Pubblicato il: 09/11/2025 – 11:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto domani a Napoli: «Vi spiego chi sono i 5 Stelle e come si battono»

NAPOLI Sarà Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, il protagonista dell’incontro in programma lunedì 10 novembre alle ore 12.30 a Napoli, in Largo Principessa Pignatelli 218, promosso da Forza Italia Campania. Accanto a lui interverranno Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia Campania, ed Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Con lo slogan “Vi spiego chi sono i 5 Stelle, vi spiego come si vince”, Occhiuto porterà a Napoli la sua esperienza di governo, spiegando «come si smascherano e si battono i populismi – spiega Martusciello -. Racconterà come il modello dell’assistenzialismo grillino abbia illuso intere generazioni, alimentando dipendenza e fermando la crescita del Sud». «L’obiettivo – aggiunge il segretario degli azzurri – è restituire dignità al lavoro, rimettere in moto le imprese e creare le condizioni reali dello sviluppo, senza promesse vuote né rendite di consenso. Occhiuto viene a Napoli per raccontare la verità che molti fingono di non vedere. I 5 Stelle hanno costruito il loro successo sulla protesta, ma non hanno mai saputo governare. Noi di Forza Italia vogliamo l’esatto contrario. Il Sud non ha bisogno di elemosina politica, ma di opportunità vere. È così – conclude Martusciello- che si smascherano i populisti e si vince davvero».

Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
“Vi spiego chi sono i 5 Stelle
Movimento 5 stelle
Rilevanti
ROBERTO OCCHIUTO
roberto occhiuto 5 stelle
roberto occhiuto a napoli
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x