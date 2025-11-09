Occhiuto domani a Napoli: «Vi spiego chi sono i 5 Stelle e come si battono»

l’evento di forza italia

NAPOLI Sarà Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, il protagonista dell’incontro in programma lunedì 10 novembre alle ore 12.30 a Napoli, in Largo Principessa Pignatelli 218, promosso da Forza Italia Campania. Accanto a lui interverranno Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia Campania, ed Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. Con lo slogan “Vi spiego chi sono i 5 Stelle, vi spiego come si vince”, Occhiuto porterà a Napoli la sua esperienza di governo, spiegando «come si smascherano e si battono i populismi – spiega Martusciello -. Racconterà come il modello dell’assistenzialismo grillino abbia illuso intere generazioni, alimentando dipendenza e fermando la crescita del Sud». «L’obiettivo – aggiunge il segretario degli azzurri – è restituire dignità al lavoro, rimettere in moto le imprese e creare le condizioni reali dello sviluppo, senza promesse vuote né rendite di consenso. Occhiuto viene a Napoli per raccontare la verità che molti fingono di non vedere. I 5 Stelle hanno costruito il loro successo sulla protesta, ma non hanno mai saputo governare. Noi di Forza Italia vogliamo l’esatto contrario. Il Sud non ha bisogno di elemosina politica, ma di opportunità vere. È così – conclude Martusciello- che si smascherano i populisti e si vince davvero».

