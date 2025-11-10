Il Rendiconto della Regione, l’avanzo di amministrazione e la sanità formato “cannibale”

tempo di bilanci

CATANZARO Spese impegnate pari a oltre 7 miliardi, pagamenti pari a oltre 5,8 miliardi, e il “totem” sanità, sanità formato “cannibale” visto che da sola incide per il 79% delle spese correnti impegnate. Sono alcuni dei numeri del Rendiconto generale dell’esercizio 2024 della Regione Calabria approvato – dopo la parifica della Corte dei Conti – con un disegno di legge dalla Giunta regionale nella sua prima seduta dopo la nomina e trasmesso al Consiglio regionale prima della definitiva approvazione. Secondo quanto emerge dall’articolato, l’esercizio 2024 della Regione si è concluso con un risultato di amministrazione pari a 2,062 miliardi, e con un risultato economico pari a oltre 83,576 milioni.

La gestione delle entrate

Nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2024 si dà conto poi della parte entrate e della parte spesa. Per quanto riguarda la gestione delle entrate, si specifica che «il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2024 pareggia in euro 10,161 miliardi. Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2024, al netto delle contabilità speciali, ammontano ad euro 8,289 miliardi: di queste sono stati regolarmente accertati 7,081 miliardi e riscossi in conto competenza 4,9 miliardi… Si precisa peraltro che la gran parte di dette entrate è destinata alla sanità, ove si consideri che al servizio sanitario nazionale è devoluta la compartecipazione all’Iva pari ad oltre 3,645 miliardi, una quota dell’Irap pari ad euro 115 milioni una quota dell’Irpef pari a oltre 203,55 milioni… Per ciò che concerne i trasferimenti di parte corrente, il 31% degli accertamenti afferisce alle entrate vincolate del perimetro sanitario, circa il 20% alle entrate accertate in relazione alla programmazione comunitaria e nazionale (Por, Fse e Pac) in corso, e circa il 45% alle somme trasferite dallo Stato, prevalentemente per i lavoratori socialmente utili, per il potenziamento dei Centri per l’impiego e per i trasporti. Inoltre, è opportuno segnalare che sono state registrate assegnazioni per oltre 37,9 milioni euro nell’ambito del Pnrr…».

La gestione delle spese

Quanto alla gestione delle spese, la relazione al disegno di legge della Giunta regionale specifica che «le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2024 ammontano ad euro 10, 161 miliardi. Le spese impegnate dalla Regione nel corso dell’esercizio 2024, al netto delle contabilità speciali, risultano pari ad euro 7,066 miliardi mentre i pagamenti in conto competenza risultano essere pari ad euro 5,149 miliardi e costituiscono circa il 73% degli impegni assunti nel corso dell’anno… Gli impegni assunti su somme di parte corrente allocate nel bilancio di previsione 2024-2026 sono pari al 76% dell’importo totale impegnato nell’anno. Le suddette risorse sono state pagate per circa l’82,35% rispetto al totale dei pagamenti effettuati nell’anno. Nell’ambito delle spese correnti impegnate nell’anno 2024, circa il 79% è destinato alla sanità. Il 38% delle spese in conto capitale è destinato agli investimenti relativi ai programmi comunitari e nazionali (risorse Por, Fsc, Pac, Psc, etc.), circa il 28% afferisce a investimenti effettuati con risorse statali e circa il 10% è destinato alla copertura dei disavanzi in sanità». Per quanto riguarda il finanziamento del fondo sanitario, l’assegnazione è stata pari a poco più di 4 miliardi: la mobilità passiva – emerge da una tabella allegata alla relazione – è pari a oltre 336 milioni. (a. cant.)

