Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

un trend in crescita

L’allarme degli psichiatri, boom del consumo di psicofarmaci tra i giovani

E’ legato all’incremento delle diagnosi di disturbi mentali, ma serve attenzione sulle prescrizioni

Pubblicato il: 10/11/2025 – 16:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’allarme degli psichiatri, boom del consumo di psicofarmaci tra i giovani

ROMA L’aumento del consumo di psicofarmaci tra i giovani è legato all’incremento delle diagnosi di disturbi mentali, ma ci invita anche fare più attenzione all’appropriatezza delle prescrizioni. Lo hanno detto i presidenti della Società Italiana di Psichiatria (SIP), Antonio Vita e Guido Di Sciascio, commentando i dati contenuti nel Rapporto OsMed 2024 sull’uso dei medicinali in Italia, realizzato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). «Questo aumento non ci sorprende, perché è parallelo all’incremento della prevalenza dei disturbi mentali nei giovanissimi che stiamo rilevando in questi ultimi anni», Antonio Vita e Guido Di Sciascio. «Si tratta di un trend in crescita segnalato da più parti, dalla psichiatria alla neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e riguarda diverse condizioni patologiche. A questo – continuano – si aggiunge anche una maggiore capacità di riconoscimento e di collegamento dei giovani con i servizi, ancora non pienamente sufficiente ma sicuramente in miglioramento. E’ importante per noi non solo la quantità, ma soprattutto l’appropriatezza: questo incrocio va osservato con grande attenzione, per evitare autoprescrizioni, comprese quelle provenienti da servizi non specialistici o non sufficientemente competenti, e per scongiurare la reiterazione delle prescrizioni senza un adeguato monitoraggio. Questo rappresenta un ulteriore stimolo, una sollecitazione a una saldatura ancora più forte tra i servizi per l’infanzia e l’adolescenza e quelli per l’età adulta, anche in relazione all’aumento di prevalenza e all’uso dei farmaci che si sta registrando». E concludono: «Attenzione, infine a non interrompere trattamenti prescritti dai servizi specialistici senza aver prima consultato gli stessi, e, per i genitori, agli psicofarmaci lasciati incustoditi nell’armadietto dei medicinali».

Argomenti
giovani malattie psichiatriche
malati psichiatrici
psichiatri
psichiatria
Sanità
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x