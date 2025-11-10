Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:11
Usa, raggiunto l’accordo per mettere fine allo shutdown

Accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio

10/11/2025 – 7:46
E’ stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. In base all’intesa, il voto sull’Obamacare è stato scorporato e avverrà a dicembre. L’accordo bipartisan raggiunto al Senato americano prevede anche una misura alla quale i democratici tenevano particolarmente: la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown. E stabilisce, inoltre, che gli impiegati in congedo forzato ricevano una retribuzione retroattiva. Il disegno di legge di spesa a breve termine impedisce all’Ufficio di Gestione e Bilancio di attuare ulteriori licenziamenti di massa fino al 30 gennaio.

