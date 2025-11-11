Intimidazioni a Lamezia, Consiglio comunale aperto il prossimo 14 novembre

La seduta

LAMEZIA TERME Dopo l’annuncio arriva l’ufficialità. Il prossimo 14 novembre – a partire dalle 10 – è stato convocato un Consiglio comunale aperto a Lamezia Terme «alle istituzioni, Enti e associazioni di categoria». All’ordine del giorno i «recenti accadimenti criminali che hanno interessato la Città» si legge nella convocazione ufficiale firmata dalla Presidente del Consiglio comunale, Maria Grandinetti. L’occasione, dunque, è quella di discutere e confrontarsi dopo i recenti ordigni fatti esplodere davanti ad alcune attività commerciali lametine, con l’ombra del racket che è tornata a farsi sentire. Ricordiamo che per il 28 novembre, invece, è prevista la firma di un protocollo d’intesa in Prefettura a Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

