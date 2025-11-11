Isabella Internò: «Denis Bergamini mi diceva “tu non puoi capire”» – VIDEO

il podcast di Selvaggia Lucarelli

COSENZA La nota scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha annunciato sui social l’uscita del suo nuovo podcast dedicato al caso di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989.

Per la sua morte, Isabella Internò, ex fidanzata del giocatore, è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione per omicidio in concorso con ignoti. Nei giorni scorsi, a Catanzaro, è iniziato il processo d’appello, al quale era presente anche la stessa Lucarelli.

Sui propri canali social, la scrittrice ha condiviso un video in cui intervista Internò e ha spiegato le ragioni del progetto: «Nell’ottobre del 2024 – scrive Lucarelli – Isabella Internò è stata condannata in primo grado dalla Corte d’Assise di Cosenza a 16 anni di reclusione per la morte del suo ex fidanzato, il calciatore Denis Bergamini, quasi trentacinque anni dopo che il primo sospetto si è posato su di lei. Isabella, che all’epoca era una giovane donna di 20 anni, ha sempre sostenuto che il suo ex fidanzato si sia suicidato, ma in troppi non le hanno mai creduto. I media e l’opinione pubblica la perseguitano incessantemente da decenni dandole dell’assassina».

Lucarelli presenta così il progetto: «Tu non puoi capire è la ricostruzione mia e del giornalista Marco Cribari di una vicenda che ha dell’incredibile. Abbiamo messo tutto in fila: le contraddizioni, gli errori, le bugie di stampa e testimoni, le forzature della verità, le omissioni e tutte le storture delle indagini e di un processo che nessuno vi ha mai raccontato. Scoprirete come Isabella Internò sia rimasta schiacciata dal meccanismo infernale della giustizia quando la giustizia vuole piegare la pura logica alle aspettative dell’opinione pubblica e alle “certezze” della scienza, che certezze non sono».

Il podcast, spiega ancora la giornalista, rappresenta un esperimento narrativo inedito: «Tu non puoi capire – scrive Lucarelli – è il primo, puro legal podcast italiano. Uno spaventoso viaggio non alla ricerca di un colpevole, ma alla scoperta di un innocente. E per la prima volta, da 36 anni a questa parte, Isabella Internò ha scelto di parlare. Sentirete dalla sua voce perché questo podcast si intitola Tu non puoi capire. È stata proprio lei, con il suo racconto sofferto e commosso, ad ispirarne il titolo. Siete pronti ad ascoltare la seconda versione della storia?»

Il podcast “Tu non puoi capire” sarà disponibile dal 14 novembre con la prima puntata in esclusiva su Vale Tutto e, dal 18 novembre, in sei episodi su tutte le principali piattaforme di streaming.

Isabella Internò: «Denis mi diceva “tu non puoi capire”»

«Lui mi lasciava e mi riprendeva – afferma Isabella Internò in un breve frammento video del podcast – ma non perché io ero il suo pupazzo, assolutamente no. Lui mi diceva sempre, tu non puoi capire. Sono cose in cui tu non c’entri. Tu devi stare lontano, tu non puoi capire».

Un lavoro, quello di Lucarelli, che sicuramente farà discutere.

