Vibonese, la società alza la voce: «Troppi episodi arbitrali contrari, servono equità e rispetto»

VIBO VALENTIA La Vibonese attraversa una fase complessa del proprio campionato. Dopo il pareggio di Messina e le sconfitte maturate contro Ragusa e Savoia, la società rossoblù ha deciso di intervenire pubblicamente, puntando l’attenzione su alcuni episodi arbitrali che, a suo dire, avrebbero inciso pesantemente sui risultati recenti. Con un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di ieri, il club calabrese ha espresso il proprio malumore, sottolineando di aver subito più di una decisione discutibile nelle ultime partite di Serie D.

Nel testo, la società evidenzia tre situazioni specifiche che hanno generato grande amarezza: contro il Savoia, una rete regolare sarebbe stata annullata «inspiegabilmente», privando la squadra di un risultato importante; nella sfida interna con il Ragusa, l’arbitro non avrebbe concesso «un evidente calcio di rigore»; A Messina, infine, la Vibonese avrebbe subito una rete «su un’azione viziata da probabile fuorigioco».

La dirigenza, pur mantenendo toni istituzionali, ha espresso «rammarico per episodi che hanno condizionato l’impegno, la determinazione e le prestazioni offerte dalla squadra in campo».

Nella nota, la società ha voluto rimarcare il proprio rispetto per la classe arbitrale e per il ruolo dei direttori di gara, ma allo stesso tempo ha ribadito la necessità di una maggiore uniformità di giudizio: «L’U.S. Vibonese Calcio – si legge nel comunicato – ha sempre mantenuto un atteggiamento di correttezza istituzionale e continuerà su questa linea, confidando che le competenti autorità arbitrali possano garantire quella uniformità di giudizio che rappresenta il presupposto fondamentale per una competizione equa e trasparente».

Un messaggio chiaro, che suona come un appello alla tutela della regolarità del campionato e alla valorizzazione del merito sportivo.

Fiducia nel gruppo e richiamo ai tifosi

Nonostante le polemiche, la società ha ribadito la propria fiducia nella squadra e nello staff tecnico, invitando i tifosi a stringersi attorno ai colori rossoblù in un momento delicato: «La società – conclude la nota – ringrazia i propri tifosi per il costante sostegno e invita gli stessi a supportare la squadra con ancora più passione e presenza già a partire dalla gara casalinga di domenica contro la Vigor Lamezia».

Verso la sfida con la Vigor Lamezia

Il match contro la Vigor Lamezia, in programma domenica al “Luigi Razza”, rappresenta un crocevia cruciale per la stagione della Vibonese. La squadra rossoblù dovrà reagire sul campo alle recenti difficoltà, cercando una vittoria che possa restituire serenità all’ambiente e rilanciare le ambizioni di alta classifica.

