Forza Italia, Ferrari nominato commissario per la provincia di Crotone. Cannizzaro: «Attività territoriale è essenziale»

la decisione

CROTONE «A seguito delle dimissioni del Segretario provinciale di Crotone, Sergio Torromino, al quale porgiamo i nostri più sinceri ringraziamenti per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, abbiamo scelto di nominare Sergio Ferrari Commissario per la Provincia di Crotone del nostro Partito». A comunicarlo è Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia Calabria. «Forza Italia considera essenziale l’attività politica svolta sul territorio, pertanto abbiamo deciso di affidare l’incarico ad una persona con una importante esperienza politica alle spalle e profondamente conoscitrice del contesto, per poter rilanciare al meglio l’area crotonese. Anima moderata e liberale di centrodestra, forza trainante della coalizione in Calabria, questo partito cura con estrema attenzione tutte le sue diramazioni territoriali, anche le più periferiche, nell’ambiziosa ma realistica convinzione di riportare l’azione politica di governo in tutte le aree del Paese. Sindaco, Presidente della Provincia, da poco reduce anche dal grande successo elettorale che lo ha portato in Consiglio regionale, riteniamo Sergio Ferrari la figura più adatta a ricoprire questo ruolo su mandato della Segreteria regionale azzurra».