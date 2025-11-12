Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:43
violento impatto

Incidente stradale a Lamezia Terme, due feriti trasportati in ospedale

Due le auto coinvolte nello scontro, avvenuto in via Prunia: una si è ribaltata. Intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato il: 12/11/2025 – 10:00
LAMEZIA TERME Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta in via Prunia, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Ford KA e una Ford C-Max. A causa del violento impatto, la Ford KA si è ribaltata lateralmente sulla sede stradale. Due le persone ferite, affidate al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il trasferimento in ospedale. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti, garantendo le condizioni di sicurezza per la circolazione. Sul posto presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, tuttora in corso.

