Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la sentenza

Operai morti nel cantiere del lungomare a Crotone, assolti in appello Cosentino e Spina

Il triplice infortunio mortale si è verificato nel 2018. Confermata la condanna del progettista

Pubblicato il: 12/11/2025 – 20:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Operai morti nel cantiere del lungomare a Crotone, assolti in appello Cosentino e Spina

CROTONE La Corte di Appello di Catanzaro (Antonio Giglio Presidente; Abigail Mellace e Paola Ciriaco a latere) ha deciso oggi l’assoluzione dei proprietari e dei dipendenti di Crotonscavi per l’incidente mortale che costò la vita a tre operai, deceduti nel 2018 durante i lavori di costruzione del nuovo lungomare di Crotone. Il Tribunale di Crotone aveva assolto Massimo Villirillo, ma condannato Gennaro Cosentino e Giuseppe Spina. La Corte d’Appello, invece, ha deciso l’assoluzione di Cosentino e Spina (difesi dagli avvocati Francesco Verri, Giuseppe Barburo e Vincenzo Ioppoli) confermando la condanna del solo progettista. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Crotone
Francesco Verri
lavori lungomare crotone
operai morti Crotone
operai morti lavoro crotone
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x