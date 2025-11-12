Operai morti nel cantiere del lungomare a Crotone, assolti in appello Cosentino e Spina

la sentenza

CROTONE La Corte di Appello di Catanzaro (Antonio Giglio Presidente; Abigail Mellace e Paola Ciriaco a latere) ha deciso oggi l’assoluzione dei proprietari e dei dipendenti di Crotonscavi per l’incidente mortale che costò la vita a tre operai, deceduti nel 2018 durante i lavori di costruzione del nuovo lungomare di Crotone. Il Tribunale di Crotone aveva assolto Massimo Villirillo, ma condannato Gennaro Cosentino e Giuseppe Spina. La Corte d’Appello, invece, ha deciso l’assoluzione di Cosentino e Spina (difesi dagli avvocati Francesco Verri, Giuseppe Barburo e Vincenzo Ioppoli) confermando la condanna del solo progettista. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato