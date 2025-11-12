Skip to main content

la nomina

Regione, Enzo Bruno capogruppo del gruppo “Tridico Presidente”

Il consigliere regionale: un onore e una responsabilità che intendo esercitare nel segno della coerenza, del dialogo e della concretezza

Pubblicato il: 12/11/2025 – 14:57
REGGIO CALABRIA Si è svolta ieri, nella sede del Consiglio regionale della Calabria, la riunione dei consiglieri regionali Pasquale Tridico, Vincenzo Bruno e Ferdinando Laghi, aderenti al gruppo consiliare “Tridico Presidente”. Al termine dell’incontro, i componenti del gruppo hanno eletto all’unanimità Vincenzo Bruno nel ruolo di capogruppo. Nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, Bruno ha espresso parole di gratitudine e di rinnovato impegno: «Assumere la guida del gruppo consiliare Tridico Presidente è per me un onore e una responsabilità che intendo esercitare nel segno della coerenza, del dialogo e della concretezza. Ringrazio i colleghi Pasquale Tridico e Ferdinando Laghi per la stima e per la volontà di lavorare insieme in modo coeso e costruttivo. Il nostro gruppo continuerà a portare avanti un’azione politica fondata sulla competenza e sull’ascolto, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento reale di cui la Calabria ha bisogno». Bruno ha sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale come luogo di confronto e di progettualità condivisa: «Intendiamo mettere al centro dell’attività consiliare i temi che riguardano da vicino la vita dei cittadini: il lavoro, la sanità, l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e le politiche sociali. La nostra sarà un’opposizione responsabile, capace di avanzare proposte concrete e di collaborare ogni volta che si tratterà di difendere l’interesse generale della Calabria». Con la sua elezione, Enzo Bruno – già presidente della Provincia e amministratore di esperienza – assume un ruolo di rilievo nel percorso politico avviato attorno alla figura di Pasquale Tridico, che si propone come progetto riformista, aperto e orientato al rinnovamento della classe dirigente regionale. «La Calabria – ha concluso Bruno – ha bisogno di un cambio di passo, di una visione di lungo periodo e di una politica che torni a farsi carico delle difficoltà reali. Lavoreremo con spirito di squadra, con passione e competenza, per restituire fiducia ai cittadini e costruire una Regione che sappia crescere con equità e visione».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

