Trasporto pubblico locale, Fit-Cisl Calabria: «Attivare un tavolo permanente con la Regione»

l’appello

LAMEZIA TERME “Il Fondo Nazionale Trasporti necessita urgentemente di risorse aggiuntive: mancano all’appello circa 800 milioni di euro. È indispensabile finalizzare le risorse fiscalizzate a partire dal 2027 per le Regioni a statuto ordinario, al fine di garantire la sostenibilità e la tenuta del settore”: è quanto dichiarano in una nota congiunta il Segretario Generale Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Pagnotta, e il Segretario Regionale con delega alla Mobilità, Francesco Aprigliano.

“La questione – spiegano – si intreccia con la Finanziaria attualmente in discussione. Le risorse previste dall’articolo 30 della Legge di Bilancio destinate al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del TPL, sottoscritto lo scorso 20 marzo, risultano fortemente insufficienti. Una mancanza che rischia di compromettere la sostenibilità economica delle aziende, la stabilità occupazionale e, di conseguenza, la qualità del servizio ai cittadini”.

“Analogamente, anche in Calabria – aggiungono Pagnotta e Aprigliano – il settore necessita di un intervento urgente e strutturale: la carenza di fondi, l’obsolescenza dei mezzi e la frammentazione gestionale compromettono il diritto alla mobilità e penalizzano gli utenti”.

“Chiediamo – sottolineano – l’apertura di un tavolo regionale permanente di confronto tra organizzazioni sindacali e istituzioni competenti, con l’obiettivo di individuare proposte e soluzioni condivise per costruire un sistema di trasporto pubblico moderno, di qualità, e a misura di cittadino. La Fit-Cisl Calabria è pronta a collaborare con spirito costruttivo” concludono Pagnotta e Aprigliano.