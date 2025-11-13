Crotone, serve la svolta: sabato allo “Scida” arriva il Sorrento – INFO SUI BIGLIETTI

gli squali

CROTONE Dopo il punto conquistato sul campo della Salernitana, che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive e restituito fiducia all’ambiente, il Crotone è pronto a rituffarsi nel campionato. Sabato 15 novembre, alle ore 14:30, allo stadio “Ezio Scida” i rossoblù ospiteranno il Sorrento nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C Sky Wifi.

Una gara importante per la squadra di Longo, chiamata a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi in classifica e ritrovare quella continuità che finora è mancata. L’obiettivo è tornare a vincere davanti al pubblico amico e rimettere nel mirino le posizioni di vertice.

La prevendita

Intanto dalle ore 10 di ieri, mercoledì 12 novembre, è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida con il Sorrento. I tagliandi saranno acquistabili online sul sito di TicketOne, nei punti vendita autorizzati e al Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio, aperto venerdì 14 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e sabato 15 dalle 10 fino al fischio d’inizio, compatibilmente con le file agli sportelli.

Previsti biglietti ridotti per under 18 e over 65, mentre la vendita del settore ospiti sarà attiva da mercoledì 12 fino alle ore 19 del giorno precedente la partita, secondo le normative vigenti. Dopo il pareggio incoraggiante dell’Arechi, lo Scida si prepara così a riabbracciare i suoi tifosi per una sfida che può segnare il nuovo inizio del Crotone. (redazione@corrierecal.it)

Foto Fc Crotone

