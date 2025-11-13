Strongoli, lavori abusivi e allaccio illegale alla rete idrica: due persone denunciate

la scoperta

STRONGOLI Nei giorni scorsi, a Strongoli (nel Crotonese), i Carabinieri della locale Compagnia, a seguito di un controllo effettuato di iniziativa nel centro cittadino, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per violazioni in materia di abusivismo edilizio due soggetti del posto, committente – che deteneva l’immobile nelle forme del comodato d’uso gratuito – ed esecutore dei lavori. I militari, in particolare, insospettiti dal cantiere in esame, hanno deciso di accedervi, accertando, quindi, che senza alcun tipo di autorizzazione erano in corso importanti lavori edili, come rifacimento delle facciate esterne con creazione di una porta di ingresso pedonale, sostituzione degli infissi, creazione di un divisorio in muratura all’interno del locale per suddividerne gli interni, creazione di un ulteriore divisorio in muratura per la creazione di servizi igienici, massetto con posa di nuova pavimentazione e nuova realizzazione degli impianti idrico, elettrico e fognario.

Ulteriori accertamenti svolti nelle ore successive, ancora, hanno consentito di appurare come durante tali lavori l’esecutore avesse realizzato anche un allaccio abusivo alla rete idrica comunale al fine di prelevare l’acqua fraudolentemente. Dovrà rispondere, quindi, anche del reato di furto aggravato.

