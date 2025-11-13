Treno investe una persona tra Maratea e Praia a Mare, circolazione sospesa

la tragedia

PRAIA A MARE Questa mattina, dopo le 8, un grave incidente ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Maratea e Praia a Mare. Un convoglio Frecciarossa diretto da Reggio Calabria a Venezia ha investito una persona poco dopo la partenza dalla stazione cosentina, causando la sospensione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali lungo la tratta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e il personale ferroviario per gestire la situazione e soccorrere eventuali coinvolti. L’Autorità giudiziaria ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’impatto, al momento non escluso possa trattarsi di un gesto volontario o di un tragico incidente. È in corso l’identificazione della vittima e la gestione dei ritardi e delle deviazioni dei treni. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di ripristinare la circolazione in sicurezza e garantire il normale funzionamento del servizio ferroviario.

