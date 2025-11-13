Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Treno investe una persona tra Maratea e Praia a Mare, circolazione sospesa

Accertamenti in corso per chiarire le cause dell’investimento che ha coinvolto un Frecciarossa questa mattina

Pubblicato il: 13/11/2025 – 9:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Treno investe una persona tra Maratea e Praia a Mare, circolazione sospesa

PRAIA A MARE Questa mattina, dopo le 8, un grave incidente ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Maratea e Praia a Mare. Un convoglio Frecciarossa diretto da Reggio Calabria a Venezia ha investito una persona poco dopo la partenza dalla stazione cosentina, causando la sospensione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali lungo la tratta.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e il personale ferroviario per gestire la situazione e soccorrere eventuali coinvolti. L’Autorità giudiziaria ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’impatto, al momento non escluso possa trattarsi di un gesto volontario o di un tragico incidente. È in corso l’identificazione della vittima e la gestione dei ritardi e delle deviazioni dei treni. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di ripristinare la circolazione in sicurezza e garantire il normale funzionamento del servizio ferroviario.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
MARATEA
PRAIA A MARE
Rilevanti
uomo investito dal treno a praia a mare
uomo travolto da un treno
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x