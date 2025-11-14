Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’infortunio

Cosenza, lesione del legamento crociato anteriore per Cimino

Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico

Pubblicato il: 14/11/2025 – 12:58
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, lesione del legamento crociato anteriore per Cimino

COSENZA Il Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, classe 2004, si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato purtroppo la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico, dopo il quale inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rossoblù.

Argomenti
Baldovino Cimino
Cosenza
cosenza calcio
sport
Categorie collegate
Cosenza
Sport
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x