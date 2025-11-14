Si legge in: 1 minuto
l’infortunio
Cosenza, lesione del legamento crociato anteriore per Cimino
Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica che il calciatore Baldovino Cimino, classe 2004, si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali in seguito ad un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in allenamento. Gli esami hanno evidenziato purtroppo la lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico, dopo il quale inizierà il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff sanitario rossoblù.
