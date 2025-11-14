Furto aggravato in un negozio di articoli per la casa, arrestate quattro donne nel Reggino

segnalate alla centrale operativa

CINQUEFRONDI Intervento tempestivo dei carabinieri della stazione di Cinquefrondi, che nelle scorse ore hanno tratto in arresto quattro donne sorprese in flagranza di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale specializzato in articoli per la casa. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, che indicava la presenza di persone sospette all’interno del punto vendita.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato le quattro mentre si stavano allontanando dal negozio con passo rapido e con diversi articoli occultati. La perquisizione immediata ha permesso di rinvenire parte della refurtiva nascosta sotto gli indumenti, abilmente celata per eludere i controlli. Contestualmente, ulteriori prodotti risultati sottratti poco prima sono stati ritrovati all’interno di un’autovettura parcheggiata nel piazzale antistante l’attività commerciale, dove le indagate avevano già caricato parte della merce con l’intenzione di dileguarsi.

Le quattro donne sono state condotte presso i locali della stazione carabinieri e poste agli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida. All’esito della convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’episodio conferma la costante vigilanza e la pronta reattività dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in esercizi commerciali, fenomeno che incide sulla sicurezza percepita e sull’economia locale. Il controllo del territorio, svolto quotidianamente con professionalità e capillarità, rimane uno degli strumenti più efficaci per prevenire e reprimere tali condotte.