Cosenza si prepara al caldo estremo: fontane riattivate e possibili autobotti in città

il piano per l’emergenza

COSENZA «Il Comune di Cosenza mette in campo tutte le misure necessarie per fronteggiare l’imminente e intensa ondata di calore che sta per investire il territorio». Lo dichiara all’Ansa il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, invitando in particolare anziani e soggetti fragili a non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Per offrire refrigerio ai residenti e ai turisti l’amministrazione comunale ha già provveduto all’attivazione di tutte le fontane cittadine. «Qualora la situazione meteorologica dovesse farsi ancora più critica il piano di emergenza – ha detto Caruso – prevede il posizionamento strategico di autobotti in diversi punti nevralgici della città per garantire l’approvvigionamento idrico e il supporto immediato alla popolazione». Riguardo le autobotti il primo cittadino specifica che «è una delle misure che potrebbero prendersi in caso di emergenza, non c’è un piano formale». Caruso ha inoltre spiegato di essere pronto a promuovere, nell’eventualità di un picco emergenziale, un tavolo tecnico urgente con il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale e dell’Azienda ospedaliera “Annunziata”, Vitaliano De Salazar, con l’obiettivo di pianificare e allestire presidi e punti sanitari mobili nelle principali zone di Cosenza, così da alleggerire la pressione sui pronto soccorso e offrire un’assistenza medica tempestiva e di prossimità ai cittadini in difficoltà.

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