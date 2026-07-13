Occhiuto: «Troppe autorizzazioni, così rallentiamo la lotta al dissesto idrogeologico»

L’evento della protezione civile

ROMA «I problemi del deficit di capacità organizzativa, di capacità burocratica si sommano con una ipertrofia di autorizzazioni preventive che rendono difficilissimo realizzare gli interventi, mi riferisco per esempio agli interventi di erosione costiera. Al di fuori di quello che sono le ordinanze di protezione civile, quando noi mettiamo mano ad una opera di mitigazione del rischio di riduzione dell’erosione costiera, abbiamo bisogno di 18 autorizzazioni preventive, ed è così anche per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, alla presentazione di Cap Rischio – Strategie di protezione civile per i territori 21-27, a Roma, del Dipartimento nazionale della Protezione civile. «Tutto bene quello che fa il Dipartimento della protezione civile, vorrei però che a livello nazionale ci fosse una fortissima attenzione alla necessità di semplificare tutto quello che occorre per mitigare il rischio, di rendere strutturale i modi di intervento della protezione civile anche in condizioni di assenza di ordinanze di protezione civile, perché altrimenti – osserva – noi molte attività di contrasto e di riduzione del rischio, nonostante le risorse, nonostante i buoni progetti come questi, non riusciremo a realizzarle quindi si dovrebbe prendere esempio da ciò che funziona meglio». Occhiuto parla, dunque, del sistema della protezione civile che «funziona meglio» perché a volte «ha la possibilità di operare anche in un contesto di deroghe che rappresentano una accelerazione dei processi». «Noi – conclude – dovremmo tentare di semplificare quanto più possibile per accelerare molti processi, perché altrimenti gli investimenti in rafforzamento della capacità organizzativa e amministrativa saranno utili ma non saranno sufficienti».

24 milioni per rafforzare la prevenzione nei territori del Sud

Il progetto “Cap Rischio: strategie per la protezione civile dei territori 21-27”, presentato a Roma, finanziato con 24 milioni di euro attraverso risorse nazionali e fondi europei Fesr e Fse+, accompagnerà fino al 2028 sette regioni considerate “meno sviluppate” dall’Unione europea: Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è rafforzare competenze tecniche, strumenti digitali e procedure operative degli enti chiamati a governare il territorio. Il programma prevede attività su rischio sismico, dissesto idrogeologico, erosione costiera e incendi boschivi, con particolare attenzione alla pianificazione e alla capacità delle amministrazioni di trasformare dati e analisi in interventi concreti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato