Caldo, torna l’allarme: aumentano i bollini rossi e arancioni

le previsioni

ROMA Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. E’ allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili (bollino arancione) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Oggi è rischio arancione per 7 città: Bologna Bolzano, Frosinone, Genova, Roma, a cui si aggiungono Brescia e Torino che da domani passano in rosso. E’ livello di pre-allerta (bollino giallo) per 15 città: Ancona, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. E ancora Messina, Napoli, Palermo, Venezia che permangono in giallo fino a mercoledì incluso. In verde (nessun rischio) solo Catania e Reggio Calabria. Da domani i bollini rossi salgono a 4: a Firenze e Perugia, si aggiungono Brescia e Torino. Undici i bollini arancioni: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. E’ stato di pre- allerta per le rimanenti 12 città (Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara. Reggio Calabria, Trieste, Venezia). Infine mercoledì le città in giallo sono 11: Ancona, Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Venezia. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.

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