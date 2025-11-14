«Grandi eventi a Catanzaro, premiato lo sforzo dell’amministrazione Occhiuto in sinergia con il Comune»

l’intervento

CATANZARO «Catanzaro torna protagonista nei grandi eventi. Il capoluogo di regione ospiterà tre straordinari eventi. Il Capodanno RAI, l’attesissimo concerto estivo di Jovanotti e una tappa del prossimo Giro d’Italia. Nella storia della città, poche volte si ricorda una serie di iniziative di tale portata, condensata nel giro di pochi mesi. Un’occasione irripetibile per molte attività commerciali, per l’indotto conseguente e, soprattutto, per l’immagine del nostro territorio che, finalmente, potrà essere messa in mostra su palcoscenici di caratura nazionale. Appuntamenti che coinvolgeranno diversi punti della città: il quartiere marinaro con il Capodanno, il centro con la tappa della ripartenza in Italia della ‘Corsa Rosa’ e l’area direzionale di Germaneto con il ‘Jova Summer Party’. Sono sicuro che Catanzaro si dimostrerà all’altezza di queste straordinarie rassegne e, al contempo, sarà capace di affrontare uno sforzo organizzativo non indifferente. La realizzazione di questi eventi è uno dei tanti risultati raggiunti grazie allo sforzo profuso dall’Amministrazione regionale, brillantemente guidata dal presidente Occhiuto, in sinergia con quella comunale. Uniti per far crescere Catanzaro». Così in una nota stampa Marco Polimeni, consigliere regionale di Forza Italia.

