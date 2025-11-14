Nuovo ospedale a Cosenza, Locanto bacchetta Mancini. «Il giudizio nei confronti di Caruso è rancoroso»

l’intervista

COSENZA Il risultato ottenuto dal campo largo nel corso delle recenti elezioni regionali, il processo di rinnovamento del Pd Cosentino «che proseguirà» e una posizione netta rispetto alle fibrillazioni interne ai dem e agli affondi di Giacomo Mancini sull’impegno del sindaco rispetto alla posizione assunta rispetto alla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. La vicesindaca di Cosenza, Maria Locanto, in una intervista al Corriere della Calabria affronta tutti i temi di strettissima attualità e rispedisce al mittente le accuse di chi considera il Partito democratico tormentato da divisioni e fratture.

Le elezioni regionali hanno consegnato un risultato netto, il campo largo non è stato premiato dagli elettori

«E’ stata una campagna elettorale evidentemente segnata da una decisone inattesa presa dal governatore Roberto Occhiuto e che ha costretto tutti ad una corsa contro il tempo, non solo per compilare le liste ma anche per spiegare bene i progetti e i programmi della nostra coalizione. Dall’altra parte, nel centrodestra, la maggior parte dei candidati erano consiglieri regionali e assessori uscenti che hanno potuto raccogliere un maggiore numero di consensi, ma il progetto del campo largo non tramonta anzi prosegue. Dobbiamo lavorare in questa direzione».

Sette donne siedono in Consiglio regionale, una in più rispetto alla scorsa legislatura. Ma i numeri restano ancora bassi

«Mi auguro di vedere sempre più donne in Consiglio regionale e mi permetta di sottolineare lo straordinario risultato ottenuto dalla consigliera Rosellina Madeo, la donna più votata tra i candidati del Pd (ha ottenuto 6.719 voti, ndr). Sono molto contenta della sua netta affermazione. Da presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano al Parlamentino calabrese, sono sicura che continuerà ad essere protagonista e proseguirà il proprio impegno svolgendo un ottimo lavoro».

Tornando a Cosenza, si attende un rimpasto

«Sul rimpasto è necessario attendere le determinazioni del sindaco Franz Caruso».

Il processo di rinnovamento avviato dal Pd di Cosenza proseguirà in vista delle prossime elezioni comunali?

«Me lo auguro. Credo sia giusto continuare il percorso di rinnovamento avviato, il Pd – nelle liste presentate alle elezioni regionali – ha dato spazio a volti nuovi e auspico si possa continuare nel solco del percorso avviato anche in vista delle prossime elezioni comunali a Cosenza. Si vota tra un anno e mezzo e ci sarà e tempo e modo di ragionare insieme».

Sulla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza si registrano frizioni interne. Il giudizio di Giacomo Mancini sull’operato del sindaco è lapidario, «Mai Cosenza era caduta così in basso. Mai ha contato così poco»

«Sono delusa dal comunicato stampa diffuso da Giacomo Mancini, trovo la sua dichiarazione personale e rancorosa. Faccio davvero fatica a comprendere la sua posizione, avrebbe dovuto contrastare la decisione dispotica del governatore Roberto Occhiuto che con un atto di forza ha imposto la realizzazione dell’ospedale in un sito che non è quello indicato dal Consiglio comunale di Cosenza. Il sindaco Caruso si è battuto sin dall’inizio per affermare e far rispettare la volontà espressa dal civico consesso e anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale è stata ribadito con forza la posizione contraria rispetto alla realizzazione dell’ospedale di Cosenza…a Rende. Il nome di Mancini è legato in maniera indissolubile alla storia della città di Cosenza, per questo fatico ad accettare un atteggiamento, che ripeto, reputo rancoroso e legato a questioni personali. Una posizione contraria rispetto all’operato dell’amministrazione comunale di Cosenza e del sindaco Caruso che – in questi anni – ha portato avanti tante battaglie, a difesa della città e dei cosentini». (f.benincasa@corrierecal.it)

