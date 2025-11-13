Campo largo, era già tutto previsto: come a Reggio, anche a Cosenza ci sono due Pd

LE SPINE DEL CENTROSINISTRA

COSENZA Era già tutto previsto. Se Reggio Calabria piange, Cosenza non ride se guardiamo al campo largo anzi larghissimo comparso all’orizzonte della candidatura Tridico.

A differenza di quanto accade nella città dello Stretto, però, tra Crati e Busento il dissidio non si nasconde neanche più dietro i comunicati stampa del locale Partito democratico perché di comunicati stampa, semplicemente, non esiste traccia: “i” Pd, qui come a Reggio, sono notoriamente due e gli ultimi segnali di vita sono arrivati, non a caso, da altrettante riunioni dei dem, la prima in federazione e la seconda al circolo.

Nel primo caso la minoranza interna, a nome di Pino Le Fosse, aveva attaccato senza fare sconti i consiglieri cosentini uscenti (con uno dei due, Franco Iacucci, a incassare in prima fila): «Invece di fare opposizione abbiamo accarezzato Occhiuto»; non erano mancate le critiche al segretario regionale Nicola Irto – criticato per la sua assenza a Cosenza e provincia – mentre in chiusura il segretario provinciale Matteo Lettieri aveva annunciato a breve un vertice con Franz Caruso. Due settimane dopo, nulla è dato sapere del vertice che tra i temi al tavolo avrebbe dovuto avere, naturalmente, la rosa dei nomi democrat per il rimpasto di giunta.

Il circolo Zuccarelli, espressione dell’ala governativa (Palazzo dei Bruzi e Provincia) legata a figure come Nicola Adamo, Enza Bruno Bossio e lo stesso Le Fosse – candidato presidente sconfitto da Lettieri – si era concentrato su quello che ha definito “imbroglio” del nuovo ospedale ma continua a incalzare il sindaco Franz Caruso sul rimpasto ottenendo, finora, una risposta non da lui ma dai tre consiglieri del gruppo Democrazia e Partecipazione, Graziadio, Tinto e Trecroci («Il Pd perdente chiede un “tagliando” a Caruso invece di stare in silenzio a riflettere, per i pochi ritocchi alla giunta il sindaco parlerà solo con il segretario Lettieri»).

E così un “tagliando” che sembrava dietro l’angolo tarda e venire, in uno con la speranza che Pasquale Tridico – anche da candidato governatore sconfitto – avrebbe potuto federare e cementare il centrosinistra in Regione: al contrario, la prima seduta del Consiglio ha dimostrato che neanche a Palazzo Campanella si marcia compatti.

Residua una sfida che, nel gradino intermedio tra Comuni e Regione, riguarda il campo largo alla Provincia: governando i tre Comuni più grossi del Cosentino, il centrosinistra le prossime elezioni provinciali può solo perderle. Ci riuscirà anche stavolta a trasformare la vocazione maggioritaria a maledizione minoritaria? (redazione@corrierecal.it)

