Carceri, arrivano i rinforzi: in Calabria 166 nuovi agenti

Nuovo personale

Al via oggi il piano di mobilità per 2.627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria. Negli istituti penitenziari calabresi arriveranno 166 agenti, così ripartiti:

nella Casa Circondariale di Castrovillari 14 unità, nella Casa Circondariale di Catanzaro 36 unità, nella Casa Circondariale di Cosenza 15 unità, nella Casa Circondariale di Crotone 2 unità, nella Casa di Reclusione di Laureana 3 unità, nella Casa Circondariale di Locri 5 unità, nella Casa Circondariale di Palmi 16 unità, nella Casa Circondariale di Paola 11 unità, nella Casa Circondariale di Reggio Calabria Arghillà 26 unità, nella Casa di Reclusione di Rossano 8 unità e nella Casa Circondariale di Vibo Valentia 30 unità.

«Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 109 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti», dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. «L’arrivo di questi agenti presso gli istituti calabresi e l’aumento di pianta organica negli istituti della Regione sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio», dichiara il Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro.