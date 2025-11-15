Cosenza, a Latina per restare in scia. Ma la coperta è sempre più corta – PROBABILI FORMAZIONI

lupi oggi in campo

COSENZA Cinque punti non sono un abisso, ma nemmeno una passeggiata. E in un gruppo già costruito con numeri ridotti, ogni imprevisto pesa un po’ di più. La nota diffusa ieri dal Cosenza sulla lesione del crociato anteriore di Baldovino Cimino, titolare e pedina importante dello scacchiere di Buscè, va proprio in questa direzione: restringe ulteriormente una rosa che aveva già margini minimi.

È questa la linea sottile su cui il Cosenza di Antonio Buscè è costretto a muoversi in un autunno che profuma più di sospensione che di slancio. La classifica dice che i Lupi possono ancora agganciare la vetta, il calendario racconta che c’è tempo. Ma l’aria che si respira attorno alla squadra è pesante, ruvida, e rischia di rendere ogni passo più complicato del previsto.

Perché questa stagione, più delle altre, sta diventando il riflesso di una frattura ormai evidente: quella tra piazza e società. Una crepa che non nasce oggi, certo, ma che oggi sembra essersi allargata fino a inglobare tutto, persino l’entusiasmo per una squadra che, al netto dei limiti strutturali, sta provando a restare agganciata al treno buono.

E se il campo offre qualche certezza – una solidità tecnica in crescita, una manciata di individualità che stanno brillando – il mercato di gennaio torna a fare paura come un déjà vu mai risolto. Dopo un’estate vissuta tra attese e delusioni, in città ci si chiede come reagirà il presidente Guarascio davanti alle inevitabili sirene per giocatori come Ricciardi, Florenzi, Garritano e Mazzocchi, protagonisti di questa prima parte di percorso.Per arrivare a gennaio con ambizioni integre, però, servirà attraversare due mesi senza sbavature. E Buscè lo sa. Sa che la rosa è corta, che i ricambi sono pochi, e che ogni assenza – come quella di Cimino – riduce le soluzioni a disposizione. Sa che ogni punto perso rischia di pesare come un macigno quando la classifica, tra un po’, inizierà a prendere una piega definitiva.La vittoria netta sul Casarano al “San Vito-Marulla” ha restituito un po’ di ossigeno, ma ora si torna in trasferta, terreno che nelle ultime settimane ha mostrato più ombre che certezze. Oggi alle 14.30 a Latina – quindicesima in classifica con 15 punti, numeri modesti ma campo mai semplice – il Cosenza dovrà soprattutto evitare gli errori di concentrazione che sono costati caro in più di un’occasione.

Il Latina arriva da una sconfitta pesante (3-1 a Siracusa), ma in casa ha fermato sullo 0-0 la Salernitana: segnale che non è avversario da prendere sottogamba. E allora servirà la versione matura dei Lupi, quella capace di soffrire senza scomporsi.

Sugli spalti, come sempre lontano da Cosenza, ci saranno i tifosi. Quelli che non hanno mai smesso di macinare chilometri, pur scegliendo il silenzio casalingo come forma di protesta.

Buscè, oltre a Cimino, dovrà fare a meno dei soliti Novello e Kourfalidis. Out anche Arioli, mentre ha recuperato Beretta. (fra.vel.)

Le probabili formazioni

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Vona, Regonesi, Marenco; Ercolano, Pellitteri, Ciko, Riccardi, Pace; Ekuban, Parigi. All.: Bruno.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Ricciardi, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

