Cosenza, vittoria pesantissima a Latina: Mazzocchi firma l’1-0. Lupi a -2 dalla vetta

festa rossoblù

LATINA Il Cosenza trova continuità, carattere e una classifica improvvisamente più luminosa. Al “Francioni” i rossoblù colgono la seconda vittoria consecutiva, superando il Latina 1-0 grazie al gol di Mazzocchi in avvio, e approfittano della contemporanea sconfitta del Catania a Casarano: in attesa del match della Salernitana contro l’Altamura, i Lupi si ritrovano momentaneamente a due soli punti dal primo posto. Sugli spalti, oltre 500 tifosi arrivati da Cosenza hanno trasformato la trasferta in una piccola festa, sostenendo la squadra per tutti i 96 minuti e dedicando due striscioni commoventi alla memoria di Giuseppe Milicchio, storico radiocronista rossoblù scomparso lunedì scorso.

Partenza a razzo: Mazzocchi colpisce, il Cosenza vola avanti

Il match si accende subito. Dopo quattro minuti, Florenzi sfonda sulla destra e calcia verso la porta: il suo tiro, sporco e deviato, diventa un assist perfetto per Mazzocchi, bravo a piombare sul pallone e spingerlo in rete da distanza ravvicinata. È l’1-0 che indirizza la partita e che la squadra dedica a Baldovino Cimino, il giovane terzino rossoblù costretto allo stop per l’intera stagione dopo la rottura del crociato. Tutto il gruppo corre a bordo campo sventolando la sua maglia: un abbraccio simbolico che fa il giro dello stadio.

Il Cosenza gioca con personalità, spinge per il raddoppio e crea più di un’occasione con Florenzi e D’Orazio. Il Latina prova a reagire, ma Vettorel controlla senza particolari affanni i tentativi da fuori dei nerazzurri. Il primo tempo si chiude con i rossoblù meritatamente avanti.

Nel secondo tempo il Latina alza i ritmi e attacca con più convinzione. Porro è il più ispirato dei suoi: due cross perfetti per Parigi, che di testa sfiora il gol in entrambe le occasioni. Sulla seconda, Vettorel si supera con un intervento decisivo che tiene avanti i Lupi.

Il Cosenza prova a ripartire, ma il finale è soprattutto di gestione. Al minuto 86, un fallo di Dutu su Kouan accende la panchina rossoblù: prima il giallo, poi – dopo il richiamo all’Fvs – il rosso che lascia il Latina in dieci.

Gli ultimi sei minuti di recupero sono un assedio sterile dei padroni di casa, mentre i tifosi rossoblù cantano sempre più forte. Al 96’, il triplice fischio sancisce tre punti fondamentali nella corsa ai piani alti. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

LATINA: Mastrantonio, Parodi, Dutu, Marenco, Ercolano, Pellitteri (31′ st Pannitteri), Hergheligiu (15′ st De Ciancio), Quieto (23′ pt Riccardi), Porro (31′ st Ciko), Fasan (15′ st Di Giovannantonio), Parigi. A disp.: Basti, De Marchi, Ekuban, Farneti, Giora, Pace, Regonesi I., Scravaglieri M., Vona A. All.: Bruno.

COSENZA: Vettorel, Ferrara, Caporale, Dalle Mura, D’Orazio, Kouan, Langella, Garritano (21′ st Cannavò), Ricciardi (22′ st Contiliano), Florenzi (35′ st Achour), Mazzocchi (35′ st Dametto). A disp.: Beretta, Contiero, Le Rose, Mazzulla, Pompei, Rocco. All.: Buscè.

ARBITRO: Massari di Torino

RETI: 4′ pt Mazzocchi

NOTE: ammonizioni: Marenco F. (Latina), Riccardi A. (Latina), Dutu E. (Latina). Espulsioni: al 45′ st Dutu E. (Latina).

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato