Crotone in emergenza. Ma contro il Sorrento serve uno scatto – PROBABILI FORMAZIONI

si torna allo Scida

CROTONE Allo Scida il Crotone prova oggi a dare continuità al pareggio di carattere ottenuto a Salerno, ma il clima resta carico di attesa e qualche tensione. I risultati interni – appena sette punti raccolti finora – continuano a pesare sull’ambiente, che chiede una reazione chiara proprio davanti al pubblico di casa.

Il tecnico Emilio Longo arriva alla gara con una serie di incognite legate all’organico. Di Pasquale è fuori per squalifica, mentre resteranno da valutare fino all’ultimo Guerra e Murano. Carnelutti è il dubbio più serio dopo il problema muscolare accusato lunedì: se non dovesse farcela, la difesa sarà completamente ridisegnata, con Cocetta e Berra al centro e Leo e Groppelli ai lati. Una situazione che conferma come i rossoblù stiano attraversando un periodo di emergenza numerica soprattutto nel reparto arretrato.

Nonostante le difficoltà, Longo chiede continuità sul piano del carattere e maggiore incisività negli ultimi metri, dove la squadra ha segnato solo una volta nelle ultime quattro gare. Il tecnico ha sottolineato che l’identità tattica resta chiara, ma non esclude piccoli aggiustamenti in base alle assenze. Il Sorrento, avversario di oggi, è squadra organizzata, con rotazioni frequenti e buoni interpreti tecnici. Si presenterà allo Scida per giocarsela a viso aperto, rendendo la partita potenzialmente equilibrata e con spazi che andranno sfruttati con più lucidità rispetto al recente passato.

In un contesto in cui la piazza aspetta segnali concreti, Longo ha invitato a lasciare da parte le parole di troppo: serviranno applicazione, sacrificio e una prestazione solida per riportare entusiasmo. Oggi il Crotone ha l’occasione per invertire la rotta casalinga e restare agganciato alla zona alta. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CROTONE (4-3-3): Merelli; Leo, Berra, Cocetta, Groppelli; Vincius, Calvano, Sandri; Zunno, Gomez, Maggio. All.: Longo.

SORRENTO (3-5-2): Harraser; Solcia, Carillo, Colombini; Paglino, Riccardi, Cangianiello, Cuccurullo, Crecco; Plescia, D’Ursi. All.: M. Conte.

