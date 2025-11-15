Crotone, ritorno al sorriso: allo “Scida” Sorrento sconfitto 3-1

la vittoria degli squali

CROTONE Dopo quattro giornate senza vittorie, il Crotone torna a ruggire. Allo Scida i rossoblù superano il Sorrento con un convincente 3-1, ritrovano fiducia e soprattutto risalgono a 21 punti, consolidando la propria presenza in zona playoff. Una gara intensa, vibrante, con momenti di qualità e un finale gestito con maturità dalla squadra di Longo.

L’avvio è di marca rossoblù. Longo chiede subito un Crotone aggressivo e la risposta arriva: dopo un paio di fiammate con Maggio e Gomez, al 12’ i padroni di casa sbloccano la gara. Piovanello viene atterrato in area dopo un inserimento in profondità e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Gomez non sbaglia, spiazzando Harrasser per l’1-0.

Il Crotone cavalca l’onda e al 29’ trova anche il raddoppio: altro affondo di Piovanello, cross morbido sul secondo palo e sinistro al volo di Maggio, un’esecuzione splendida che vale il 2-0. Prima dell’intervallo gli ospiti provano a riaccendere la gara con un mancino di Crecco, ma Merelli fa buona guardia.

Ripresa: il Sorrento reagisce, poi Piovanello chiude i conti

La ripresa si apre con l’immediata reazione del Sorrento. Entrato bene dalla panchina, Sabbatani accorcia al 51’ con un destro preciso che batte Merelli e riporta gli ospiti in partita.

Il momento più delicato arriva poco dopo, quando il Sorrento costruisce due clamorose occasioni: una conclusione ravvicinata di Sabbatani fermata da un intervento prodigioso sulla linea di Greppelli, e un altro tentativo respinto da Merelli. È il segmento in cui il Crotone rischia davvero il pareggio.

Gli animi si scaldano per un testa a testa tra Gomez e Fusco – entrambi ammoniti – ma i rossoblù restano dentro il match e al 70’ trovano il gol che spegne ogni timore. La difesa campana respinge male un cross e Piovanello, dai venti metri, colpisce di mancino secco all’angolino: 3-1 e Scida in festa. Nel finale Longo gestisce le forze inserendo freschezza e fisicità. Il Sorrento tenta l’ultimo assalto con un colpo di tacco di Santini che impegna Merelli, poi il Crotone sfiora anche il poker con un destro al volo di Murano. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: un successo meritato e soprattutto pesante per morale e classifica. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Leo, Berra, Cocetta (40’st Cargnelutti), Groppelli; Vinicius, Sandri (35’st Calvano); Zunno (40’st Guerra), Gomez, Maggio (21’st Stronati); Piovanello (35’st Murano). A disp.: Sala, Martino, Vrenna, Bruno, Marazzotti, Del Piano, Gallo, Ricci, Perlingieri. All.: Longo

SORRENTO: Harraser; Solcia, Carillo (14’st Fusco), Crecco (1’st Colombini); Paglino, Matera, Cuccurullu, Cangianiello; Bolsius (26’st Santini); D’Ursi, Plescia (1’st Sabbatani). A disp. : Del Sorbo, Piras, Shaw, Riccardi, Potenza, Franco, Esposito, Tonni, Russo. All.: Conte

ARBITRO: Burlando di Genova

MARCATORI: 12’pt Gomez su rigore (C), 30’pt Maggio (C), 7’st Sabbatani (S), 27’st Piovanello (C)

NOTE: ammoniti Solcia (S), Cocetta (C), Plescia (S), Maggio (C), Matera (S), Gomez (C), Cuccurullo (S). Spettatori: 3.843.

Foto Fc Crotone

