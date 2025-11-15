Operazione antidroga a Crotone: arresti, controlli a tappeto e posti di blocco in tutta la città

gli interventi

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: 549 persone identificate, di cui 147 positivi e 43 extracomunitari; 284 veicoli controllati; 33 posti di controllo; 5 infrazioni al Codice della Strada; 1 persona arrestata; 2 segnalazioni al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 33 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 12 cittadini extracomunitari, di cui nr. 3 positivi in Banca dati SDI, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente, personale della Questura ha identificato 49 persone, di cui 12 con precedenti e 3 extracomunitari, e ha controllato 34 veicoli.



L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 33 persone, di cui 9 positive in banca dati SDI, ha controllato nr. 23 veicoli elevando 5 sanzioni al Codice della Strada con contestuale ritiro di 2 carte di circolazione.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 77 persone, di cui 19 positivi, e controllato 46 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 146 persone, di cui nr. 26 con precedenti e 3 extracomunitari, ed hanno controllato 79 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’unità cinofila della Polizia di Stato in supporto agli agenti operanti, ha tratto in arresto un cittadino pakistano, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, lo stesso è stato trovato in possesso di 48 grammi di hashish, coltelli intrisi di sostanza stupefacente e materiale da confezionamento. L’uomo, che è solito frequentare il centro storico della città, luogo di ritrovo dei giovani, da giorni era sottoposto all’attenzione perché ritenuto responsabile di cedere sostanza stupefacente agli assuntori. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato è impegnata costantemente in attività di monitoraggio anche nelle arterie che compongono il centro storico nelle quali gli Agenti espletano attività di controllo in forma appiedata per via della impossibilità di accedervi con le autovetture.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto 2 soggetti, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 1,60 grammi di hashish e 1,13 grammi di marijuana. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato 196 persone, di cui 44 positive in banca dati SDI e 24 extracomunitari, e ha controllato 102 veicoli.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato