Crotone, operazione antidroga: arrestati due giovani

il blitz

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, finalizzati a monitorare il centro cittadino e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida, utilizzati anche come centri di smistamento tra i più giovani assuntori, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani rispettivamente di anni 26 e 19, F.A. e F.J., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina. I due giovani erano attenzionati da alcune settimane dagli agenti impegnati nel controllo del territorio che hanno acquisito elementi investigativi da far ritenere che gli stessi, presso il proprio domicilio, smerciavano sostanza stupefacente agli assuntori. Pertanto, veniva effettuata una perquisizione domiciliare estesa anche all’autovettura e ad un garage in uso ai due germani che dava esito positivo. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana e 0,42 grammi di cocaina nella disponibilità del primo soggetto e 25 grammi di hashish nella disponibilità del secondo. Inoltre, sono stati trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e vario materiale per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente, pronta per essere immessa sul mercato, era stata ben occultata dai due arrestati, avvolta in due involucri di carta, uno all’interno di un mobile posto sul balcone della cucina e l’altro in un barattolo riposto nel frigorifero. Lo stupefacente e il materiale da confezionamento è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni.

