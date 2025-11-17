Skip to main content

quanto costa la vita

Istat, a Cosenza la seconda inflazione più elevata del Paese

Unione Nazionale Consumatori: Siena città con maggiori rincari, poi Bolzano, Pistoia e Belluno

Pubblicato il: 17/11/2025 – 14:29
MILANO L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato – sulla base dei dati sull’inflazione rilasciati oggi dall’Istat – la classifica delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Al vertice c’è Siena dove un’inflazione tendenziale pari a +2,8%, la più alta d’Italia, si traduce in una maggior spesa aggiuntiva su base annua per 757 euro a famiglia media. A seguire in classifica c’è Bolzano che, con +1,9% su ottobre 2024, ha un incremento di spesa annuo pari a 630 euro a famiglia, mentre al terzo posto in questa classifica c’è Pistoia. La città toscana è terza sia per inflazione, pari al 2,1%, che per spesa supplementare, pari a 568 euro annui per una famiglia tipo. Appena fuori dal podio Belluno che, con un’inflazione del 2% (al quarto posto per inflazione ex aequo con Napoli), registra, sottolinea l’Unc, una stangata pari a 521 euro. Al quinto posto Cosenza che, con la seconda inflazione più elevata del Paese, +2,5%, ha una variazione annua della spesa pari a 486 euro. Seguono Udine (+1,7%, +478 euro), Rimini (+1,7% e +468 euro), all’ottavo posto, con +452 euro, Gorizia (+1,7%) ex aequo con Napoli (+2%). Chiude la top ten, con +449 euro, Venezia (+1,6%).

