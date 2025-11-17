Ranuccio: «A che punto è l’iter del nuovo ospedale della Piana?»

l’interrogazione

PALMI «Ho presentato oggi la mia prima iniziativa da Consigliere regionale, un’interrogazione a risposta scritta sullo stato dell’iter del Nuovo Ospedale della Piana. Ho ritenuto che fosse doveroso iniziare da qui, da quella che considero la battaglia simbolicamente più importante per il nostro territorio: la difesa del diritto alla salute e il potenziamento della sanità pubblica. Il percorso per la realizzazione dell’ospedale è iniziato addirittura nel 2007 e, in questi anni, ha attraversato rinvii, passaggi amministrativi complessi, cambi di gestione e aumenti significativi dei costi. Tutto ciò mentre la Piana e l’intera area tirrenica continuano a vivere una condizione sanitaria segnata da carenze strutturali, servizi insufficienti e dalla mancanza di strumenti adeguati per rispondere ai bisogni reali della popolazione». E’ quanto dichiara Giuseppe Ranuccio, consigliere regionale, in un post su Facebook.

«Ho accolto favorevolmente l’avvio delle prime attività di precantierizzazione registrate negli ultimi mesi: un segnale che il territorio attendeva da tempo. Ma a maggior ragione, proprio perché qualcosa finalmente si muove, oggi è necessario garantire piena trasparenza. L’interrogazione nasce infatti dall’esigenza di chiarire, in modo semplice e diretto, a che punto siamo davvero: quali passaggi progettuali risultano completati, quale sia la reale situazione del cronoprogramma, quali ricadute abbiano le scelte attuate sui tempi e sui costi, e quali siano gli step amministrativi che la Regione intende compiere nell’immediato. I cittadini hanno diritto di sapere se esiste una data certa per l’approvazione del progetto esecutivo e quando potranno vedere l’apertura effettiva del cantiere dell’ospedale, non solo operazioni preliminari. Dopo anni di annunci, è fondamentale evitare nuovi rallentamenti, incomprensioni o forzature che potrebbero compromettere ulteriormente i tempi. La sanità è la madre di tutte le emergenze che il nostro territorio vive e non può essere terreno di scontro o propaganda: richiede senso istituzionale, serietà e un impegno comune che superi i colori politici. Per quanto mi riguarda, continuerò a seguire ogni passaggio con attenzione e determinazione, facendo la mia parte affinché la Piana ottenga finalmente una struttura moderna, efficiente e capace di garantire servizi all’altezza della dignità delle persone», conclude.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato