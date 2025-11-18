Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:30
controlli e perquisizioni

Blitz antidroga a Reggio, uomo trovato in casa con cocaina, marijuana e hashish – VIDEO

Sequestrata la sostanza stupefacente e arrestato un 54enne. I militari dal suo stato di agitazione e dall’atteggiamento anomalo

Pubblicato il: 18/11/2025 – 7:30
Blitz antidroga a Reggio, uomo trovato in casa con cocaina, marijuana e hashish – VIDEO

REGGIO CALABRIA Blitz antidroga dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove i militari della Stazione di Rione Modena nel corso di controlli a soggetti già noti alle forze dell’ordine hanno arrestato un 54enne, trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. L’attività è scattata nelle prime ore della giornata, quando i Carabinieri, dopo aver raggiunto l’abitazione del soggetto, hanno notato atteggiamenti anomali e un marcato stato di agitazione che hanno insospettito la pattuglia. I militari, ritenendo che potessero essere celati elementi di interesse investigativo, hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita dei locali. All’interno della casa, nascosti tra scatole, mobili e oggetti d’uso quotidiano, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di cocaina, marijuana e hashish, pronti per essere suddivisi e immessi sul mercato illecito. Insieme alla droga, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Arrestato in flagranza

L’uomo, già conosciuto per precedenti di polizia, è stato quindi arrestato in flagranza di reato e condotto presso la caserma dei Carabinieri di Rione Modena per le formalità di rito. Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati e verranno sottoposti alle analisi di laboratorio per determinarne esatta natura e quantità. L’attività si inserisce nel quadro delle costanti azioni di controllo e prevenzione condotte dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, finalizzate a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e a mantenere alta l’attenzione sui contesti cittadini più esposti al rischio di illegalità.

Argomenti
54enne arrestato
antidroga
arresto reggio calabria
blitz reggio calabria
carabinieri reggio calabria
carabinieri rione modena
cocaina
contrasto alla droga
hashish
Marijuana
OPERAZIONE ANTIDROGA
Rilevanti
rione modena
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
