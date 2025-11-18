casa giallorossa

CATANZARO Il Catanzaro continua a lavorare in vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Pescara, gara che aprirà la tredicesima giornata di Serie B al “Ceravolo”. Una partita particolare, sia per la sosta che ha spezzato il ritmo del campionato, sia per la situazione dei giallorossi, che in questa settimana si ritrovano a gestire rientri scaglionati dai vari impegni con le Nazionali giovanili.

Cissé, rientrerà all’ultimo momento

Alphadjo Cissè, sorpresa più luminosa di questo primo terzo di stagione e attuale miglior marcatore della squadra, rientrerà in città soltanto domani dopo gli impegni con l’Italia Under 21. Il giovane avrà quindi a disposizione un solo allenamento completo – quello della rifinitura di giovedì – prima della sfida con gli abruzzesi. Un dettaglio che potrebbe portare Aquilani a riflettere sulla gestione delle energie del giocatore, reduce da dieci giorni intensi tra viaggi, gara d’esordio in azzurro e una seconda presenza in arrivo. Tenerlo fuori dalla formazione iniziale sarà difficile, ma inserire un calciatore senza preparazione settimanale non è mai una decisione banale.

Intanto, il resto dei giovani impegnati all’estero ha iniziato a rientrare. Nuamah e Rispoli, reduci dalle due sfide dell’Italia Under 20, e il difensore Bashi, protagonista delle vittorie dell’Albania Under 21, hanno ripreso ieri ad allenarsi con i compagni.

Gli ultimi due attesi sono Liberali e lo stesso Cissè che giocheranno oggi, rispettivamente contro Polonia e Montenegro, con le Nazionali Under 20 e 21.

Il Pescara arriverà a Catanzaro con il morale cercando punti fondamentali per la salvezza. I giallorossi, dal canto loro, hanno bisogno di riprendere il cammino con convinzione per non perdere di vista la zona playoff.

Biglietti e informazioni utili per i tifosi

Intanto ieri la società ha aperto la prevendita per il match del 21 novembre. I tagliandi sono disponibili sia nei punti vendita TicketOne sia online, con l’invito del club a evitare le file ai botteghini del giorno gara. Restano attive anche le procedure di accredito per le persone con disabilità che hanno completato la fase preliminare. Ancora sospesa invece, in attesa delle decisioni delle autorità competenti, la vendita del settore ospiti. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

